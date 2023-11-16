Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты намерены завершить возведение семи автомобильных мостов через разные реки Москвы в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как уточнил глава Депстроя Андрей Бочкарев, на протяжении многих лет реки разрезали городскую ткань, из-за чего пешеходы и водители были вынуждены совершать перепробеги в поисках переправы. По словам заммэра, с 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки. Кроме того, продолжил он, с начала года специалисты завершили строительство еще трех таких сооружений.

Бочкарев добавил, что сейчас проектируется и возводится еще семь мостовых сооружений.

"Строительство новых мостов позволит улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями, создав тем самым новые варианты маршрутов передвижения по городу", – отметил он.

В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что на данный момент специалисты разрабатывают проекты мостов через реку Раменку в створе продления улицы Мосфильмовской, а также через Москву-реку вблизи улицы Новозаводской. Мероприятия по этим объектам намерены начать в конце этого года, а завершить до конца 2025-го, уточнил он.

Вместе с тем параллельно осуществляется возведение мостов через реку Битцу в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра, через Москву-реку в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева, рассказал Загрутдинов. Еще два моста построят в ТиНАО – через реки Сетунь и Сосенки.

Ранее стало известно, что специалисты осуществили 389 выездных проверок на объектах дорожно-мостового строительства Москвы с января по октябрь 2023 года. Бочкарев уточнял, что с начала года работники уже достроили южные участки Московского скоростного диаметра (МСД) и завершили модернизацию развязки МКАД с Липецкой улицей.

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