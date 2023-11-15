Подъездную дорогу к станции Санино построят в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подъездную дорогу к станции Санино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) построят в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, новая автодорога улучшит транспортную доступность станции сразу для нескольких населенных пунктов. Дорога подойдет к станции с двух сторон – от Боровского и от Зайцевского шоссе. Строить ее начнут в следующем году, а сдадут в эксплуатацию в 2026-м, отметил он.

Он уточнил, что протяженность дороги составит порядка 3,5 километра. В рамках реализации проекта также оборудуют дополнительную полосу на Зайцевском шоссе для поворота налево. Кроме того, построят здание конечной станции общественного транспорта, отстойно-разворотную площадку возле станции и перехватывающую автомобильную парковку, добавил Бочкарев.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин прокомментировал, что с обеих сторон новой дороги сделают пешеходные тротуары, а вдоль проезжей части установят фонари и остановочные павильоны для общественного транспорта.

С его слов, дорогу оборудуют семью светофорами и велодорожкой длиной 1,2 километра. После основных работ проведут благоустройство, высадят свыше 600 деревьев и более 14 тысяч кустарников, сказал Жидкин.

Ранее в ТиНАО согласовали строительство нескольких улиц у станции Санино. Как заявил Бочкарев, улицы появятся от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления МЖД, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним.

Новые подъездные пути появятся в ТиНАО рядом с железнодорожной станцией Санино