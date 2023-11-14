МГД: ускорение строительства дорог положительно скажется на транспортной ситуации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Годовой план по строительству дорог выполнили в Москве досрочно, ускорение темпов положительно сказывается на транспортной ситуации города, так как важные для москвичей проекты запускаются раньше, а уровень стресса на дорогах снижается. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на вице-спикера МГД Степана Орлова.

"Амбициозные дорожные проекты меняют Москву, ее транспортную реальность", – подчеркнул он.

По его данным, в 2023 году завершились работы по Московскому скоростному диаметру, развязке МКАД с улицы Липецкой на юге столицы, другие проекты. Всего строители закончили 110 километров дорог и 65 различных сооружений. Работы вице-спикер назвал масштабными, но отметил, что строительный комплекс справился с поставленной задачей.

Орлов сказал, что в будущем строительство продолжится – Сергей Собянин подтвердил прокладывание еще 265 километров дорог в трехлетней перспективе. По мнению вице-спикера, рост транспортной сферы и дорожной сети можно считать ключевым компонентом развития экономики Москвы, ускорение же подобных проектов отражается на всех отраслях города.

Добавляется, что столичный Стройкомплекс может выдержать заданный темп, предприятия Московского региона стабильно снабжают оборудованием и материалами все крупные столичные объекты, поэтому обеспечены работой.

Ранее сообщалось, что специалисты провели 389 выездных проверок на объектах дорожно-мостового строительства столицы с января по октябрь 2023 года. Важно не только сохранять стабильные темпы строительства, но и обеспечивать высокое качество готовых объектов, отмечал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также стало известно, что проекты строительства новой дороги в жилом квартале реновации в Измайлове согласованы. Бочкарев объяснил, что при возведении новых кварталов уделяется внимание и инфраструктуре.

Запланированные на 2023 год дороги досрочно построили в столице