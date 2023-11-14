Почти 390 проверок провели на объектах дорожного строительства в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты провели 389 выездных проверок на объектах дорожно-мостового строительства столицы с января по октябрь 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Важно не только сохранять стабильные темпы строительства, но и обеспечивать высокое качество готовых объектов", – рассказал Бочкарев.

По его словам, с начала года строители уже достроили южные участки Московского скоростного диаметра (МСД), завершили ремонт развязки МКАД с Липецкой улицей, а также съездов с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и с ТТК на МСД.

Кроме того, в Москве достроили дорогу между Аминьевским шоссе и проспектом Генерала Дорохова в районе станции метро "Аминьевская", а также автомобильный мост через затон на территории бывшего завода имени Лихачева, который соединил набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом столицы, уточнил Бочкарев.

В Мосгосстройнадзоре также уделяют большое внимание качеству работ на дорожных объектах, отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко. Сейчас под их надзором находится 127 дорог и мостов, которые только возводятся.

"Во время выездных проверок проводится комплекс исследований, позволяющий оценить качество и долговечность дорожного полотна, а также гарантировать его безопасность при дальнейшей эксплуатации", – сказал Войстратенко.

Всего с начала года специалисты подведомственного Центра экспертиз в ходе 1 380 работ по 196 заданиям нашли 469 нарушений с оформлением отрицательных заключений.

"Составлено 787 административных протоколов на юридических и должностных лиц. За всеми нарушениями установлен строгий контроль до полного их устранения", – подчеркнул он.

Также ведомство с начала года провело 259 консультаций с застройщиками, 38 раз посетило стройплощадки и выдало 299 предостережений, заключил Войстратенко.

Ранее Бочкарев сообщал, что во время постройки двух участков МСД на юго-востоке столицы возвели порядка 16 километров дорог. По его словам, в рамках работ построено свыше 6 километров дороги основного хода и более 8 километров прилегающей улично-дорожной сети, а также возведено 4 эстакады.

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