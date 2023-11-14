Новую дорогу построят в жилом квартале реновации в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проекты строительства новой дороги в жилом квартале реновации в Измайлове согласованы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, при возведении новых кварталов уделяется внимание и инфраструктуре. В связи с этим в Измайлове построят дорогу, добавил он.

Бочкарев уточнил, что участки строительства находятся вблизи дома 5/1, корпуса 1, в Измайловском проезде. Один из них будет районного значения, другой – местного.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сказала, что в Измайлове также сделают тротуары, велодорожку, остановку наземного транспорта, а также установят светофор. Кроме того, отметила она, специалисты переустроят инженерные коммуникации, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ранее Сергей Собянин заявил, что план по строительству дорог в столице выполнили досрочно. С начала года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений.

В течение ближайших трех лет планируется построить еще 265 километров дорог, добавил градоначальник.

Запланированные на 2023 год дороги досрочно построили в столице