Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

План по строительству дорог в Москве выполнили досрочно. С начала года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Например, завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. После реконструкции заработала обновленная развязка МКАД с Липецкой улицей", – напомнил мэр.

Как он отметил, в ближайшие три года планируется построить еще 265 километров дорог.



Ранее сообщалось, что в следующем году появится пешеходный переход в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

До этого стало известно, что в ТиНАО проходит строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Готовность объекта оценивается в 65%. Общая протяженность трассы составит 10,2 километра.

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