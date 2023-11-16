Эскалатор на станции "Киевская" Кольцевой линии закроют на ремонт

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор на станции "Киевская" Кольцевой линии Московского метрополитена закроют на ремонт в пятницу, 17 ноября. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 17 ноября по 18 декабря на станции "Киевская" Кольцевой линии (выходы № 1–4) закроют на ремонт эскалатор. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – говорится в публикации.

Представители департамента принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что на станции "Рижская" БКЛ установят один из самых длинных эскалаторов. По его словам, сейчас рабочие готовятся к строительству эскалаторного хода.

Он уточнил, что второй вестибюль станции расположится в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Будущие эскалаторы протянутся на 129 метров, догоняя нынешнего лидера – соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" со 130-метровыми подъемниками.



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