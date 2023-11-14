Нейросети в Москве стали распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках

В Москве нейросети научили распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках. Умные алгоритмы теперь способны находить патологии. Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, это облегчает задачу врачей и экономит их время, которое можно потратить на пациента.

В настоящее время в столице работают более 50 сервисов искусственного интеллекта почти по 30 разных клинических направлений. С их помощью медики проанализировали свыше 10,5 миллиона исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



