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14 ноября, 11:30

Технологии

Нейросети в Москве стали распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках

Нейросети в Москве стали распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках

Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице

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В Москве нейросети научили распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках. Умные алгоритмы теперь способны находить патологии. Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, это облегчает задачу врачей и экономит их время, которое можно потратить на пациента.

В настоящее время в столице работают более 50 сервисов искусственного интеллекта почти по 30 разных клинических направлений. С их помощью медики проанализировали свыше 10,5 миллиона исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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