Снежный покров высотой 1–2 см ожидается в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров высотой 1–2 сантиметра образуется в конце недели в столице, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, земля немного может покрыться снегом. В эти дни произойдет охлаждение подстилающей поверхности, и снег, который в будущем выпадет, не растает быстро, уточнил Вильфанд.

Согласно предварительным расчетам, снег ожидается и на следующей неделе. Кроме того, отметил синоптик, также прогнозируется формирование снежного покрова.

"Но нельзя уверенно говорить, что он сформируется окончательно, потому что периоды оттепели, конечно, еще не исключены", – рассказал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 17 ноября будет самым холодным днем на неделе в столице. В пятницу столбики термометров опустятся до -3 градусов.

13 ноября в Москву пришла климатическая зима. Впоследствии будет становиться лишь холоднее, пока средний суточный показатель не опустится до -6,5 градуса.

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 13 ноября