Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 14:45

Общество

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Более 94% детей-сирот в Москве нашли новых родителей. Только в 2023 году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития. О городских проектах поддержки семей с приемными детьми во Всемирный день сирот рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что одна из главных задач правительства – создать максимально комфортные условия для приемных семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика