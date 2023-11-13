Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% детей-сирот в Москве нашли новых родителей. Только в 2023 году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития. О городских проектах поддержки семей с приемными детьми во Всемирный день сирот рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что одна из главных задач правительства – создать максимально комфортные условия для приемных семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.