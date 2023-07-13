Ракова: число организованных при поддержке Москвы клинических исследований увеличено вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число клинических исследований лекарств при поддержке города выросло вдвое в Москве, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем оказывать поддержку фармацевтической отрасли, чтобы у жителей столицы всегда был доступ ко всем нужным препаратам, а мы были уверены в качестве и эффективности лекарств", – сказала заммэра.

Ракова уточнила, что город и фармацевтический бизнес продуктивно взаимодействуют, обеспечивая специально сформированный департамент клинических исследований, который выполняет роль единого комплекса взаимодействий между всеми звеньями столичной экосистемы. Данное ведомство работает с медучреждениями, цифровыми возможностями здравоохранения столицы, этическими комитетами и другими структурами.

По словам заммэра, в настоящее время налажено сотрудничество с 10 фармацевтическими компаниями. Они разрабатывают свою линейку препаратов, а также проводят сразу несколько исследований. В последнее время количество успешных исследований на базе медучреждений увеличилось более чем в два раза.

Ракова рассказала, что было проведено 31 исследование по 22 заболеваниям, включая профили "онкология", "эндокринология", "кардиология", "пульмонология", "гематология" и "хирургия".

Она уточнила, что уже по 14 исследованиям выбрали центры на базе больниц и поликлиник Москвы. Кроме того, по пяти исследованиям сейчас подбираются центры. По двум исследованиям город помог набрать добровольцев. Также подготовка развернутых баз для дальнейшей помощи в наборе пациентов ведется по девяти исследованиям.

Заммэра добавила, что город финансово поддерживает клинические исследования лекарств, которые актуальны для системы здравоохранения Москвы. В настоящее время финансовую помощь попросили две фармкомпании по 10 исследованиям. Кроме того, для шести исследований требуется помощь в организационных вопросах.

Под организационной поддержкой подразумевается оценка возможности проведения клинического исследования, подбор городских медорганизаций с необходимым оснащением, создание исследовательской команды, набор добровольцев, коммуникация с этическими комитетами, юридическое сопровождение и другая помощь. Финансовая поддержка от города возмещает до 50% от общей суммы расходов на препараты в рамках проведения клинического исследования.

Отмечается, что городом было выделено 6 миллионов рублей на проведение двух исследований в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата, которые проводятся на базе Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова и городской клинической больницы имени С. П. Боткина.

В конце июня 2023 года сообщалось, что во флагманских центрах московской больницы имени Викентия Вересаева и Научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского провели более 120 тысяч исследований с начала этого года.

В первые месяцы работы во флагманских медучреждениях выполнили свыше 45 тысяч УЗИ, 32 тысяч рентгенографий, 13 тысяч компьютерных и 2,3 тысячи магнитно-резонансных томографий.

Кроме того, флагманские центры провели больше 25 тысяч электрокардиографий, эхокардиографий, спирографий и прочих исследований.

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