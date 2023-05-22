В Депздраве рассказали об эффективности клинических исследований лекарств в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Диагностический центр лабораторных исследований (ДЦЛИ) при столичном Депздраве является одним из крупнейших подобных центров в России и может проводить около 2 тысяч таких исследований благодаря современному оборудованию и системе контроля качества процессов. Об этом заявила начальник отдела клинических исследований центра Валерия Симонова.

"Успех клинических исследований лекарств напрямую зависит от возможностей лаборатории, где они проводятся. <...> В нем (в ДЦЛИ. – Прим. ред.) установлено более 300 единиц современного оборудования – такое оснащение дает возможность проводить порядка 2 тысяч лабораторных исследований среди которых общеклинические, гематологические, иммунологические, цитологические, молекулярно-генетические и многие другие", – сказала она.

Симонова добавила, что опыт ДЦЛИ в проведении клинических исследований превышает пять лет, его работе доверяют многие российские и зарубежные компании. По ее словам, за период с 2021 по 2022 год центр провел более 200 проектов по клиническим испытаниям.

В свою очередь, руководитель Телемедицинского центра Депздрава Мариам Пахуридзе рассказала о важности телемедицинских технологий в проведении клинических исследований новых препаратов. Они помогли в том числе при создании вакцин от коронавируса в период пандемии.

"В период исследования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно совершалось порядка 2 000 звонков добровольцам в рамках дистанционного наблюдения за состоянием участников исследований. Количество отказов от телемедицинских консультаций составило 0%", – сказала Пахуридзе.

Она подчеркнула, что телемедицинские технологии повышают эффективность и удобство проведения клинических исследований в Москве. Дело в том, что благодаря им повышается удобство работы врачей, а пациенты могут круглосуточно получить консультацию или обратиться за экстренной помощью.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2020 года в Москве прошло более 500 исследований лекарственных препаратов. Для этого в городе, по словам мэра, работает целая экосистема, компании могут выбирать для исследований 90 больниц и поликлиник города.

