Московские кардиохирурги впервые провели операцию на сердце при помощи донорских тканей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили две уникальные операции. Врачи установили сердечный клапан из донорских тканей человека – гомографт – двум детям с пороком сердца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в России было выполнено порядка 30 подобных операций, а в столице это произошло впервые.

Оба ребенка с рождения наблюдались у кардиолога и поступили в Морозовскую детскую больницу по направлению. Одному из них три года, второму – четыре.

По словам заведующего отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии больницы Михаила Абрамяна, у одного ребенка преобладал стеноз и недостаточность аортального клапана – ограничение подвижности створок клапана, которое препятствует нормальному току крови из левого желудочка в восходящую аорту во время систолы.

У другого ребенка врачи выявили тотальную недостаточность клапана аорты, которая приводила к перегрузке левого желудочка сердца, добавил Абрамян.

"Детям требовалась безотлагательная операция. Команда кардиохирургов больницы приняла решение имплантировать обоим пациентам свежеприготовленный легочный клапансодержащий гомографт в аортальную позицию", – рассказал заведующий отделением.

Обе операции продолжались около 3,5 часа. Трехлетнему ребенку установили протез клапансодержащего гомографта диаметром 13 миллиметров, а более старшему пациенту – диаметром 15 миллиметров.

Уже через девять дней юных пациентов выписали домой в хорошем самочувствии. Врачи поделились, что в дальнейшем они смогут вести полноценный активный образ жизни.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что медики столичной Боткинской больницы впервые провели трансплантацию сердца, врачи смогли спасти жизнь человека.

До этого заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве сформировалась экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре.

Собянин рассказал о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице