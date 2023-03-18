Собянин отметил итоги года работы проекта "Социальная помощь в больницах"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2022 году свою работу начал проект "Социальная помощь в больницах". Благодаря этой программе помощь уже получили свыше 25 тысяч человек, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В столичных клиниках работают координаторы, которые помогают пациентам организовать надомное или стационарное обслуживание после выписки, найти родственников, консультируют по социальным услугам, психологи поддерживают в трудную минуту", – поделился градоначальник.

Собянин добавил, что данный проект входит в программу социальной поддержки москвичей.

Ранее мэр рассказал о начале приема пациентов во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам Собянина, такие учреждения оказывают экстренную помощь согласно новому стандарту.

Градоначальник поделился, что при необходимости пациентов перевозят в шоковую реанимацию или операционную. Помимо этого, крышу центра оснастили вертолетной площадкой.

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