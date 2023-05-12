Собянин сообщил о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Медики столичной Боткинской больницы впервые провели трансплантацию сердца, врачи смогли спасти жизнь человека. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, процедурой занималась обширная команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи и медсестры.

"Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время – 190 минут. У 58-летнего мужчины была хроническая сердечная недостаточность, которая не поддавалась лечению, и он жил с риском внезапной смерти. В больницу поступил по скорой, и операция была единственным шансом", – поделился мэр.

Процесс адаптации организма мужчины к новому сердцу останется на внимательном контроле у кардиологов и иммунологов, отметил Собянин.

Вместе с этим он добавил, что первые операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице начали осуществлять еще в 2018 году. На данный момент медики организовывают там операции по пересадке почек, печени, роговицы и костного мозга. Врачи больницы совершили уже свыше 1 000 трансплантаций.

Градоначальник подчеркнул, что подобные операции медики осуществляют не только благодаря своему профессионализму, но и оснащению самого учреждения. Для Боткинской больницы город приобрел свыше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что флагманский центр ГКБ имени Боткина начнет принимать первых пациентов уже в конце 2023 года. Специалисты введут сразу два таких центра. Один из них будет крупнейшим, по словам Собянина, в Европе урологическим учреждением.

Собянин заявил, что флагманский центр Боткинской больницы достроят в 2023 году