Минздрав утвердил перечень заболеваний, с которыми могут отказать в соцуслугах на дому

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Минздрав РФ утвердил список медицинских противопоказаний, при которых человеку могут отказать в предоставлении соцуслуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной формах. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди противопоказаний, при которых откажут в предоставлении социальных услуг на дому:

туберкулез;

лепра;

психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний;

синдром зависимости от психоактивного вещества.

В стационаре пациенту могут отказать в предоставлении социальных услуг, если у него имеется инфекционное заболевание, которое представляет опасность для окружающих, а также некроз легкого или гангрена.

Ранее в Минздраве РФ выступили с предложением передать часть врачебных обязанностей среднему медицинскому персоналу.

В частности, предлагалось отдать обязанности по подготовке списков граждан, которым следует пройти диспансеризацию, медсестрам. Также они могут заняться профилактическими медосмотрами и проведением санитарно-гигиенического просвещения граждан.

Как объяснили в министерстве, распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволит повысить доступность помощи без потери ее качества, но в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов.