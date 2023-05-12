Правительство РФ утвердило новые правила предоставления платных медицинских услуг

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Российское правительство утвердило новые правила оказания платной медицинской помощи в стране. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", – следует из документа.

Документом, помимо прочего, предполагается, что потребитель получит право ознакомиться со сведениями о лицензии на осуществление медицинской деятельности, адресами, по которым принимаются жалобы, и требованиями, а также другой информацией. При заключении договора исполнитель должен будет направить потребителю экземпляр документа или выписку из него.

Постановлением утвержденные от 4 октября 2012 года правила утрачивают силу. Новый документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что некоторые иностранцы прибывают в РФ для получения медицинских услуг. Россия, по его словам, является лидером во многих направлениях здравоохранения. Большинство иностранцев приезжают в Россию для получения помощи в области онкологии, офтальмологии, травматологии и санаторно-курортного лечения, заявил Мурашко.