В РФ предложили провести мониторинг рекламы упрощенного получения справок в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы упрощенного получения справок в интернете, чтобы искоренить ее либо внедрить специальные пометки о незаконности такой деятельности, сообщает RT.

Парламентарий пояснил, что в последние годы в Сети участились случаи такой рекламы. В частности, при беглом изучении предложений в интернете можно найти контакты и способы получить, например, "справки" для освобождения от физкультуры или о прохождении водительской комиссии без осмотра врача.

При этом, как подчеркнул Крупник, больше всего беспокоят предложения об упрощенном прохождении медицинских комиссий для получения разрешения на оружие, справок об отсутствии алкогольной или наркотической зависимости или санитарных книжек.

По словам депутата, такие объявления рекламируют незаконные услуги, несущие реальную опасность для неопределенного количества граждан.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале "Госуслуги", с помощью которого россияне могли бы безопасно совершать пожертвования на благотворительность.

Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева. По мнению Милонова, это поможет обезопасить россиян от мошенников.

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