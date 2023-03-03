Депутат предложил принять меры для защиты сферы благотворительности от мошенников

Фото: depositphotos/dedivan1923

Депутат Госдумы Виталий Милонов инициировал создание специального раздела на портале "Госуслуги", с помощью которого россияне могли бы безопасно совершать пожертвования на благотворительность. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения мощностей на базе единого портала "Госуслуги" в части верификации и обеспечения надежности транзакций на счета благотворительных и иных фондов, занимающихся помощью людям. В частности, логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале, где люди могли бы безопасно выбрать нужный им фонд, либо возможность пожертвования через верифицированный сервис, основанный на базе госуслуг", – говорится в обращении политика.

Милонов напомнил, что в России функционирует большое количество благотворительных сервисов, оказывающих помощь участникам СВО, детям, нуждающимся пожилым людям. Однако с увеличением числа виртуальных сервисов в стране растет опасность, с которой пользователи могут столкнуться при пожертвованиях.

Злоумышленники, продолжил депутат, могут создавать фейковые сайты, тем самым обманывая россиян. В связи с подобными случаями и высоким интересом жителей к благотворительным организациям Милонов видит необходимым предпринять меры по защите сферы.

В середине прошлого года пользователи портала mos.ru перечислили на благотворительность более 27 миллионов рублей. Благотворительный сервис портала позволят безопасно совершать пожертвования для помощи многодетным семьям, детям с тяжелыми заболеваниями, людям с инвалидностью, бездомным животным.



Более миллиона человек присоединились к волонтерскому сообществу Москвы за 9 лет

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!