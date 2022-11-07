На благотворительных мероприятиях акции "Ночь искусств" собрали 19 млн рублей

Фото: mos.ru/пресс-служба департамента культуры города Москвы

На благотворительных мероприятиях, проведенных в рамках 10-й акции "Ночь искусств" в Москве, собрали 19 миллионов рублей, которые будут направлены на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что в этом году акция была посвящена русской культуре и проходила под девизом "Мы едины".

"Мы отмечаем Год культурного наследия народов России и проводим акцию "Ночь искусств" в День народного единства. Мы сделали большой акцент на наши традиции, наши ценности. В этом году у нас есть специфика: раньше такие акции проводили бесплатно, но сегодня мы решили продавать билеты на наиболее востребованные мероприятия", – сказал он.

Отмечается, что в Новом Манеже состоялся показ итоговой постановки проекта "Непокоренные", в концертном зале "Зарядье" выступили Большой симфонический оркестр имени Чайковского и солисты "Геликон-оперы", а в кинотеатре "Космос" прошел концерт "Четыре времени года. Московские киносезоны". Также познавательные мероприятия прошли в Музее Москвы, музее "Старый Английский Двор" в парке "Зарядье", Московском музее современного искусства и других учреждениях.

Всего в рамках "Ночи искусств" прошло более 200 мероприятий, которые посетили свыше 240 тысяч человек.

Ранее в "Крокус Сити Холле" прошел юбилейный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance. Лучшие инклюзивные танцевальные коллективы России исполнили современный танец, неоклассику, хип-хоп и мюзикл в сопровождении Даны Соколовой и Burito.

В Москве проходит "Ночь искусств"

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