В Москве пройдет благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance

Фото: пресс-служба благотворительного Фонда Inclusive Dance

Юбилейный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance пройдет в "Крокус Сити Холле" 31 октября. Лучшие инклюзивные танцевальные коллективы России исполнят современный танец, неоклассику, хип-хоп и мюзикл в сопровождении Даны Соколовой и Burito.

Заслуженный артист России, ведущий солист балета Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Алексей Любимов исполнит одну из главных ролей. Режиссером стала хореограф и соосновательница Платформы современного танца bereg Александра Рудик.

Инклюзивные танцевальные коллективы состоят из артистов с нарушениями здоровья. В фестивале будут участвовать танцоры из 17 стран и 24 регионов России.

Оценивать выступления будут чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские, танцовщик Ильдар Гайнутдинов, актриса Ксения Алферова, артисты балета Денис Родькин, Элеонора Севенард, Ольга Бобкова и другие. Кроме того, среди жюри будут и эксперты международного класса.

Команда победителей получит звание "Лауреат Гран-при", а также грант на развитие. При этом средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, будут направлены на оборудование танцевального зала для людей с инвалидностью в Москве.

Ранее сообщалось, что 188 человек стали победителями VIII Московского чемпионата "Абилимпикс-2022". В общей сложности в соревнованиях приняли участие 1,7 тысячи человек. Глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак подчеркнул, что чемпионат помогает тысячам участников выбрать профессиональный путь и поверить в себя.



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