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Новости

18 октября, 13:16

Общество

Специалисты рассказали о развитии инклюзивной среды в музеях

Специалисты рассказали о развитии инклюзивной среды в музеях

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18 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску всероссийского конкурса "Без исключения", направленного на поддержку и развитие инклюзивной среды в музеях.

О миссии и целях проекта, условиях и возможных участниках конкурса рассказывали:

  • исполнительный директор фонда Александра Светакова "Свет" Анна Скоробогатова;
  • заведующая отделом обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи Мария Сарычева;
  • координатор инклюзивных программ музея-заповедника "Царицыно" Юлия Сергеева;
  • руководитель организации глухих экскурсоводов "Жест в музее" Светлана Бобкова;
  • эксперт по созданию и адаптации доступных программ и услуг в учреждениях культуры Евгения Малышко.
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