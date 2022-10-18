Специалисты рассказали о развитии инклюзивной среды в музеях

18 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску всероссийского конкурса "Без исключения", направленного на поддержку и развитие инклюзивной среды в музеях.

О миссии и целях проекта, условиях и возможных участниках конкурса рассказывали:

