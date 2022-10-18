18 октября, 13:16Общество
Специалисты рассказали о развитии инклюзивной среды в музеях
18 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску всероссийского конкурса "Без исключения", направленного на поддержку и развитие инклюзивной среды в музеях.
О миссии и целях проекта, условиях и возможных участниках конкурса рассказывали:
- исполнительный директор фонда Александра Светакова "Свет" Анна Скоробогатова;
- заведующая отделом обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи Мария Сарычева;
- координатор инклюзивных программ музея-заповедника "Царицыно" Юлия Сергеева;
- руководитель организации глухих экскурсоводов "Жест в музее" Светлана Бобкова;
- эксперт по созданию и адаптации доступных программ и услуг в учреждениях культуры Евгения Малышко.