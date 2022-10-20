Накачивание Украины оружием приближает НАТО к черте прямого столкновения с РФ – Захарова

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Накачивание Украины вооружениями и оказание военной помощи Киеву приближают НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она пояснила, что страны НАТО не только накачивают Киев вооружениями и боеприпасами, но и поставляют разведданные, обучают украинских солдат, дают ориентировки по ведению боевых действий.

Захарова подчеркнула, что суммарная военная помощь Украине со стороны Запада уже составляет 42,3 миллиарда долларов. При этом 28,3 миллиарда долларов выделили США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но продолжит поддерживать Киев в усилиях по самозащите.

Он напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом. По его словам, он не угрожает России и не ищет с ней конфронтации. Вместе с тем Остин добавил, что Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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