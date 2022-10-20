Минцифры объявило о приостановке программы подключения Wi-Fi в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры РФ вынуждено приостановить программу подключения Wi-Fi в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, – это Wi-Fi в школах", – сказал министр в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что к настоящему моменту беспроводной интернет появился в девяти тысячах школ. В ведомстве намерены проследить за практикой его использования. В зависимости от результатов будет решаться вопрос возможного возобновления программы в будущем.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало школам отказаться от использования иностранных мессенджеров для коммуникации между учителями и родителями. Взамен ведомство предлагает в качестве апробации перейти на образовательную платформу "Сферум" с использованием мессенджера от компании VK.



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