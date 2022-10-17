Минпросвещения опровергло информацию о запрете учителям пользоваться WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ не запрещало школам использовать иностранные мессенджеры, однако рекомендовало им перейти на отечественную систему "Моя школа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минпросвещения якобы запретило учителям использовать WhatsApp и другие подобные зарубежные сервисы для коммуникации с родителями школьников, предложив им в качестве альтернативы "VK Мессенджер".

"В данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ", – пояснили в министерстве.

Между тем в телеграм-канале ведомства отмечается, что речь идет о рекомендации школам отказаться от использования иностранных мессенджеров в образовательном процессе с целью апробации образовательной платформы "Сферум" с использованием мессенджера от компании VK.

До этого Минпросвещения обратилось к правительству РФ с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от мобилизации. Предполагается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации.



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