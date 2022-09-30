В Госдуме предложили ограничить доступ посторонних на территорию школ

08:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы
Депутаты Государственной думы Сергей Каргинов и Иван Сухарев выступили с предложением ужесточить режим допуска граждан на территорию школ. Соответствующее обращение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает RT.
Депутаты отметили, что недавняя трагедия в школе Ижевска доказывает необходимость принятия мер по усилению уровня безопасности российских учебных учреждений. По их мнению, наиболее действенным стало бы введение запрета на пребывание посторонних лиц на территории школ, колледжей и вузов в период проведения занятий.
"Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5–3 метра, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам", – указано в письме.
По мнению Каргинова и Сухарева, родительские собрания следует проводить только
в вечернее время и при отсутствии детей.
Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.
В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.
В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: