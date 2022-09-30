В Госдуме предложили ограничить доступ посторонних на территорию школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Депутаты Государственной думы Сергей Каргинов и Иван Сухарев выступили с предложением ужесточить режим допуска граждан на территорию школ. Соответствующее обращение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает RT.

Депутаты отметили, что недавняя трагедия в школе Ижевска доказывает необходимость принятия мер по усилению уровня безопасности российских учебных учреждений. По их мнению, наиболее действенным стало бы введение запрета на пребывание посторонних лиц на территории школ, колледжей и вузов в период проведения занятий.

"Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5–3 метра, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам", – указано в письме.

По мнению Каргинова и Сухарева, родительские собрания следует проводить только

в вечернее время и при отсутствии детей.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

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