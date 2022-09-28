Суд отправил под домашний арест директора ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске

Фото: ТАСС/Ильяс Бекмансуров

Директора ООО "Частная охранная организация "Щит", охранявшего школу в Ижевске, в которой произошла стрельба, отправили под домашний арест. Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд Ижевска, сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Суд постановил ходатайство следствия оставить без удовлетворения, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца", – сказал судья.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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