В Минпросвещения РФ оценили возможность расширения военной подготовки в рамках ОБЖ

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Курс начальной военной подготовки (НВП) входит в программу школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", однако министерство просвещения РФ готово обсуждать возможность его расширения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В части начальной военной подготовки, то специальный модуль того содержания, которое было (в СССР. – Прим. ред.), сохранено в предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим", – сказал он.
Кравцов отметил, что начальная военная подготовка в советское время также выполняла и воспитательную функцию, развивая у школьников чувство патриотизма.
"Сегодня те уроки, которые проходят, и "Разговор о важном", и совершенствование истории, историческое просвещение с первого класса, все формирует, в том числе и мировоззрение школьников", – добавил министр.
Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили возродить начальную военную подготовку в школах. Соответствующее письмо было подготовлено депутатами региона и направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Изучение НВП в школах было отменено в начале 1990 годов.
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