Депутаты Петербурга выступили за возрождение военной подготовки в школах

29 июня, 18:56
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В России предложили возродить начальную военную подготовку в школах, сообщил председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что соответствующее письмо было подготовлено депутатами Санкт-Петербурга и направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Мои подписчики в соцсетях с ностальгией вспоминают время, когда такое обучение было обязательным", – написал он в публикации.
Он также добавил, что советскую программу необходимо будет скорректировать под современные реалии.
Депутаты предложили:
Авторами законодательной инициативы стали депутаты ГД от партии "Единая Россия" Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.
Отмечается, что предлагаемый законопроект допускает снижение образовательного ценза. Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, но только один раз.
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