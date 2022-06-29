Депутаты Петербурга выступили за возрождение военной подготовки в школах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В России предложили возродить начальную военную подготовку в школах, сообщил председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что соответствующее письмо было подготовлено депутатами Санкт-Петербурга и направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Мои подписчики в соцсетях с ностальгией вспоминают время, когда такое обучение было обязательным", – написал он в публикации.

Он также добавил, что советскую программу необходимо будет скорректировать под современные реалии.

Депутаты предложили:

уделять больше внимания военно-прикладным видам спорта: кроссы, гимнастика, рукопашный бой, полоса препятствий;

знакомить школьников с видами вооружения, изучать боевые машины, оказывать первую медицинскую помощь;

участвовать в различных конкурсах с военной тематикой, посещать экскурсии по местам боевой славы.

Ранее комитет Госдумы по обороне представил законопроект, расширяющий возможности граждан к поступлению на контрактную службу. В частности, поступить на нее смогут выпускники школ.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты ГД от партии "Единая Россия" Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

Отмечается, что предлагаемый законопроект допускает снижение образовательного ценза. Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, но только один раз.