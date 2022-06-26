В Госдуме предложили допустить к контрактной службе выпускников школ

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Комитет Госдумы по обороне представил законопроект, расширяющий возможности граждан к поступлению на контрактную службу. В частности, поступить на нее смогут выпускники школ, передает "Газета.ру".

Авторами законодательной инициативы стали депутаты ГД от партии "Единая Россия" Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

Согласно документу, служить в армии смогут только совершеннолетние. Кроме того, предлагаемый законопроект допускает снижение образовательного ценза.

Действующие правила гласят, что без прохождения срочной службы в течение трех месяцев или нахождения в запасе гражданин России может отправиться на контрактную службу только при наличии высшего или среднего профессионального образования.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, но только один раз.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Ранее граждане РФ имели право на контрактную службу в период с 18 до 40 лет.