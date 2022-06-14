Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию РФ из-за спецоперации не будет

Фото: kremlin.ru

Дополнительного призыва в российскую армию из-за специальной военной операции на Украине не потребуется. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

По его словам, в настоящее время достаточно добровольцев, которые отправляются в Донбасс. При этом достижение целей спецоперации он назвал вопросом времени.

"Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того что сгоняют мирных жителей туда и естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", – приводит слова Бондарева РИА Новости.

Ранее Совфед одобрил закон об отмене верхнего возрастного предела для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас такой контракт могут заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

