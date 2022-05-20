Эксперт положительно оценил идею отменить предельный возраст для контрактников

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Отмена верхнего возрастного предела на заключение первого контракта с ВС РФ даст возможность принимать на службу опытных специалистов, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

"Это позволяет принять на службу в вооруженные силы специалистов с большим опытом, с большими знаниями, профессионалов высокого уровня для обслуживания и работы на высокотехнологичной аппаратуре", – приводит RT его слова.

По мнению эксперта, для работы на такой аппаратуре необходимы глубокие знания и опыт, которые вряд ли есть у человека в возрасте от 20 до 25 лет. Кроме того необходимо высшее специальное образование.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов выступили с инициативой снять для граждан, достигших 18 лет, верхний возрастной предел на заключение первого контракта с Вооруженными силами РФ.

Из проекта закона следует, что необходимо исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им дается право заключать первый контракт о прохождении военной службы.