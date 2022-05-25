СФ одобрил закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Совет Федерации одобрил закон об отмене верхнего возрастного предела для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке говорится о том, что предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляют право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Сейчас первый контракт о прохождении военной службы могут заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.
Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. При этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам. Авторы инициативы отмечают, что реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту.
Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, а затем во втором и третьем. Документ в палату 20 мая внесли депутаты от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что отмена верхнего возрастного предела на заключение первого контракта с ВС РФ даст возможность принимать на службу опытных специалистов. По мнению эксперта, для работы на высокотехнологичной аппаратуре необходимы глубокие знания и опыт, которые вряд ли есть у человека в возрасте от 20 до 25 лет. Кроме того, необходимо высшее специальное образование.
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