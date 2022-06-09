Пушков ответил на требование Зеленского к России отвести войска

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для переговоров с Москвой Киеву нужно, чтобы Россия отвела войска на линию, на которой они были 24 февраля.
По словам Пушкова, данное требование является несвоевременным. Политик подчеркнул, что у Зеленского были все возможности не только для сохранения статуса кво, но и для стабильности на юго-востоке Украины, а также для перехода к разрешению кризиса вокруг Донбасса.
"Теперь же этот призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени", – написал сенатор в своем телеграм-канале.
7 июня президент Украины выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером. В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что звучащие от Киева заявления относительно российско-украинских переговоров необходимо перепроверять.
По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, высказывания Зеленского являются фразами из чужой методички. Она также обратила внимание на полемику между венгерскими политиками и киевским режимом. Захарова напомнила, что после очередных заявлений Зеленского венгерская сторона всерьез усомнилась, что президент Украины психически здоров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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