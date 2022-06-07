Глава МИД Венгрии согласился с высказыванием о наличии психических проблем у Зеленского

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Фото: depositphotos/palinchak
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разделяет мнение спикера парламента республики Ласло Кевера о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть психические проблемы.
По его словам, в последние месяцы "десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь" Украине и украинскому народу, в то время как украинские политики говорят о Венгрии в неприемлемом тоне и выдумывают ложь.
"Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев", – написал Сийярто в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее Кевер заявил, что неправильное поведение украинского лидера на международной арене свидетельствует о том, что у него имеются психические проблемы. По мнению спикера парламента Венгрии, президент нуждающегося в помощи государства не стал бы выступать против других государств так, как Зеленский против канцлера ФРГ Олафа Шольца или венгерских властей.
В конце мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский и лидер Соединенных Штатов Джо Байден могут войти в историю как президенты, устроившие на планете голодомор. Он подчеркнул, что гполитики должны осознать последствия происходящего на Украине.
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