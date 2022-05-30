Экс-глава СБУ Харьковской области потребовал от Зеленского извинений

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Уволенный глава СБУ в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.
"Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур", – заявил Дудин на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России и признана в РФ экстремистской).
Он подчеркнул, что его можно наказать только за то, что 24 февраля 2022 года он выдал людям оружие.
Ранее Зеленский заявил, что Дудин не работал на защиту города, а думал только о себе.
17 мая стало известно, что поисковая группа центра специального назначения Росгвардии уничтожила подразделение ВСУ и боевую технику в Харьковской области.
Уточнялось, что росгвардейцами проводились разведывательно-засадные действия в населенном пункте области, в ходе которых было зафиксировано перемещение бронегруппы противника.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ заявило, что 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен за сутки
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