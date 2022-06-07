Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью британской газете Financial Times.

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным", – указано в материале.

Украинский президент подчеркнул, что для Киева "не вариант" оставаться в тупиковом положении в конфликте с Россией. Зеленский также призвал страны Запада оказать Украине военную помощь.

В настоящий момент переговоры между Москвой и Киевом приостановлены. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.