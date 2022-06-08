В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

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Возможность организации встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в настоящее время не просматривается ввиду выхода Киева из переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что российская сторона придерживается позиции, что любая встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена в ходе переговоров.
"Украинская сторона вышла из переговорного цикла, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу", – добавил Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться лишь после возобновления переговоров между Москвой и Киевом. По словам министра, президент Украины проявляет "несерьезный подход" к переговорам с Россией.
7 июня Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным. Украинский президент подчеркнул, что для Киева "не вариант" оставаться в тупиковом положении в конфликте с Россией. Зеленский также призвал страны Запада оказать Украине военную помощь.
Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не отказывается от встречи Путина с Зеленским – Песков
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