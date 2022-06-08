Лавров оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

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Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться лишь после возобновления переговоров между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.

"Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу – мяч на стороне украинцев уже почти два месяца", – сказал российский министр по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лаврова, Зеленский проявляет "несерьезный подход" к переговорам с Россией.

"Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе, он заявлял уже неоднократно: "переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля". Ну это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина с середины апреля не предоставила ответ на российскую версию проекта договоренностей с Киевом.

Ранее Зеленский в очередной раз выразил готовность к мирным переговорам с Путиным. Украинский президент подчеркнул, что для Киева "не вариант" оставаться в тупиковом положении в конфликте с Россией.

В настоящий момент переговоры между Москвой и Киевом приостановлены. По словам Лаврова, Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

