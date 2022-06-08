В МИД РФ заявили, что слова Украины о переговорах с Россией нужно тщательно перепроверять

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Звучащие от Украины заявления относительно российско-украинских переговоров необходимо перепроверять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все их заявления нужно тщательно перепроверять. На следующий день или уже через час они могут быть опровергнуты", – сообщила она в эфире радио Sputnik.

По словам представителя МИД России, высказывания Зеленского являются фразами из чужой методички.

"Это же не его слова и выражения. По-русски, даже в переводе, так не говорят. Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен Альянсу и Штатам", – подчеркнула Захарова. Так она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что "победа должна быть достигнута на поле боя".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на полемику между венгерскими политиками и киевским режимом. По ее мнению, после очередных заявлений Зеленского венгерская сторона всерьез усомнилась, что президент Украины психически здоров.

"Я, честно говоря, давно не читала такого хамского, уничижительного, припадочного потока сознания со стороны людей, которые называют себя государственными деятелями Украины", – заключила Захарова, отметив, что весь мир получает подтверждения неадекватности киевского режима.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящий момент переговоры между Москвой и Киевом приостановлены. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

