В МИД РФ назвали бессмысленными рассуждения на тему встречи Путина и Зеленского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рассуждать сейчас о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не вижу смысла даже теоретически рассуждать на этот вопрос. <...> Заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала", – сказала она.
В то же время дипломат подчеркнула, что российская сторона благодарна всем, кто предлагает свое посредничество в вопросе урегулирования ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно условий встречи двух президентов. По его словам, встреча глав государств возможна только для финализации некоего итогового документа, разработка которого, однако, была остановлена.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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