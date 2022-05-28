Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

Фото: ТАСС/SERGEI ILNITSKY/EPA
Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон исключает возрастной предел как для граждан РФ, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.
До этого первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отмену возрастного предела для контрактников. По его словам, в настоящее время в российских военкоматах нет отбоя от граждан, которые стремятся попасть на военную службу.
Депутат подчеркнул, что закон также поможет создать дополнительные рабочие места и обеспечить граждан дополнительной социальной поддержкой.
Госдума приняла законопроект 25 мая. После этого документ был одобрен Советом Федерации.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.
В России не будут объявлять мобилизацию – Шойгу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: