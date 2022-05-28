Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

Фото: ТАСС/SERGEI ILNITSKY/EPA

Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон исключает возрастной предел как для граждан РФ, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

До этого первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отмену возрастного предела для контрактников. По его словам, в настоящее время в российских военкоматах нет отбоя от граждан, которые стремятся попасть на военную службу.

Депутат подчеркнул, что закон также поможет создать дополнительные рабочие места и обеспечить граждан дополнительной социальной поддержкой.

Госдума приняла законопроект 25 мая. После этого документ был одобрен Советом Федерации.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.

