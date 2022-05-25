Россияне и иностранцы смогут поступать на контрактную службу до 50 лет

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В результате отмены верхнего возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ россияне и иностранцы смогут поступать на военную службу в возрасте до 50 лет, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации, иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно – до 50-летнего возраста", – сказал он на заседании Совфеда.

Панков пояснил, что россияне, пребывающие в запасе в звании рядового или сержанта, стоят на воинском учете до 50 лет.

"Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", – добавил замглавы Минобороны РФ.

По его словам, повышение предельного возраста позволит привлечь в Вооруженные силы РФ водителей, поваров и фельдшеров. Панков подчеркнул, что основной смысл данных преобразований заключается в привлечении именно этой категории военнослужащих.

"Чего плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры, и я могу продолжать перечень военно-учетных специальностей. В десантуру настоящую мы таких ребят уже не возьмем", – пояснил Панков, отметив, что в ВДВ и ВМФ установлены повышенные требования по здоровью.

25 мая Госдума приняла законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы сразу в трех чтениях. После этого документ был одобрен Советом Федерации.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе". По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, отмена возрастного предела даст возможность принимать на военную службу опытных специалистов.

