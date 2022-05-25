В Госдуме объяснили отмену возрастного предела для контрактников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отмену возрастного предела для контрактников, сообщает "Газета.ру".
По его словам, в настоящее время в российских военкоматах нет отбоя от граждан, которые стремятся попасть на военную службу.
"Но в действующем законодательстве был этот ограничительный возраст: до 40 лет для граждан России и до 30 лет – для иностранных граждан. Он не позволял работникам военкоматов дальше проводить мероприятия, связанные с заключением контрактов и призывом на военную службу", – пояснил Красов.
Депутат подчеркнул, что закон, отменяющий возрастной предел для контрактников, также поможет создать дополнительные рабочие места и обеспечить граждан дополнительной социальной поддержкой.
Красов напомнил, что на сегодняшний день предельный возраст пребывания на военной службе составляет 50 лет. Таким образом, свой первый контракт также смогут заключить граждане, достигшие 48 лет.
25 мая Госдума приняла законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы сразу в трех чтениях. После этого документ был одобрен Советом Федерации.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.
Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, отмена возрастного предела даст возможность принимать на военную службу опытных специалистов.
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