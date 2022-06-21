Глава Минспорта предложил сделать йогу частью образовательного процесса в вузах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Йога в России пользуется большой популярностью и могла бы стать частью образовательный программы студентов в российских учреждениях высшего образования, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

"На сегодняшний момент многие упражнения в школьном курсе по физической культуре, а также в программе тренировочной подготовки основаны на базовых асанах и упражнениях йоги. Считаю, что йога может стать частью образовательного процесса и в российских университетах", – передает ТАСС его слова.

С начала лета в столице стартовала программа "Йога в парках", в рамках которой горожан приглашают заниматься на свежем воздухе. В расписании есть несколько видов йоги, например хатха, кундалини и другие менее известные техники.

Занятия проводят сертифицированные инструкторы с опытом работы не менее одного года. Тренировка длится от одного до полутора часов в зависимости от вида практики. Каждое занятие состоит из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений, они рассчитаны на любой уровень физической подготовки.

Посетителям нужно иметь с собой коврик, а также комфортную одежду. При температуре ниже 18 градусов тренировки проходить не будут.