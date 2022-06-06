В столице стартовала программа "Йога в парках"

Московские парки приглашают горожан заниматься йогой на свежем воздухе. Программа "Йога в парках" стартовала в столице с начала лета.

Тренировки для здоровья и настроения ведут инструкторы с опытом. В расписании есть несколько видов йоги, например, хатха, кундалини и другие менее известные техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.