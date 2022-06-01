"Это наш город": в Москве запустили новый сезон проекта "Йога в парках"

В столице запустили новый сезон проекта "Йога в парках". Москвичей ждут как классические виды йоги, так и энергойога, и holy yoga.

Освоить динамичную практику можно будет в парке искусств "Музеон", Измайловском парке, Саду "Эрмитаж", Воронцовском парке, парке "Фили" и других.

Занятия проводят сертифицированные инструкторы с опытом работы не менее одного года.

