Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область. Около 40 тонн продовольственных наборов и предметов первой необходимости.

В первую очередь их раздают семьям с детьми, инвалидам и пожилым. Гуманитарная помощь приходит со всей России. Ее собирают школьники, клубы пенсионеров и общественные организации.

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