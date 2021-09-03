Поросенок, который должен был прожить только 100 дней, остался жив. Автор канала "Свинья, которую съедят через 100 дней" выложила новое видео с питомцем.

На кадрах видно, что мини-пига Калби вовсе не зажарили, он жив и прекрасно себя чувствует. Японская блогерша 99 дней выращивала поросенка и на 100-й день его должны были подать на стол.

Подписчики уговаривали женщину отказаться от этой идеи. Правда, не все поверили, что мини-пиг действительно жив, некоторые подозревают, что в видео использовались старые кадры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.