Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 сентября Московский зоопарк переходит на осенний режим. Время его работы будет сокращено на 1,5 часа утром и на один час вечером. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"С 1 сентября полюбоваться нашими обитателями можно будет с 09:00 до 20:00 (вход закрывается в 19:00). Детский зоопарк работает в общем режиме. Если вы хотите зайти в гости к альпака, овечкам и бычку Гаврюше, то они тоже будут ждать с 09:00 до 20:00. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00", – говорится в сообщении.

В Московском зоопарке отметили, что продолжат работать без выходных. Специалисты рекомендовали приходить смотреть на животных утром и вечером, так как днем у многих из них послеобеденный сон.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как кормят черепах. Каждый день специальные сотрудники осматривают животных и корректируют их рацион. На меню может повлиять поведение и даже настроение черепахи.